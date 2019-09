Exclusief voor abonnees Navas weg bij Real 03 september 2019

Keylor Navas trekt naar PSG. De Costa Ricaanse doelman moest zijn meerdere erkennen in Thibaut Courtois - de Rode Duivel is de vaste nummer één bij Real Madrid. Navas tekent bij PSG een contract voor vier seizoenen. In Bernabeu wordt hij opgevolgd door Alphonse Aréola van PSG. De Koninklijke huurt de doelman voor één seizoen, zonder aankoopoptie. PSG kondigde gisteravond nog de komst aan van de Argentijnse spits Mauro Icardi, die in ongenade gevallen was bij Inter. (FDZ)