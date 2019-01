Natuurrampen kosten 10.373 levens in 1 jaar tijd 30 januari 2019

Natuurrampen hebben vorig jaar aan 10.373 mensen het leven gekost. In totaal hebben 61,7 miljoen mensen schade ondervonden door extreme weersverschijnselen. Dat blijkt uit een analyse van de UCLouvain in Louvain-la-Neuve. Vooral aardbevingen en tsunami's waren bijzonder verwoestend. Vorig jaar hebben die 3,4 miljoen mensen geteisterd. Samen met vulkanen hebben ze de meeste levens gekost in Indonesië (4.417), Guatemala (425) en Papoea-Nieuw-Guinea (145).