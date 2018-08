Natuurpunt inventariseert planten 24 augustus 2018

De Dendermondse natuurvereniging Natuurpunt organiseert morgen een inventarisatie van planten. De natuurliefhebbers gaan daarvoor op wandel langs de Scheldedijk in Grembergen. Iedereen mag mee om planten te ontdekken en op te lijsten. De tocht duurt van 9 tot 12 uur. De deelnemers verzamelen aan de Zijdijk 5 in Grembergen. Deelnemen is gratis. Info: 0477/40.93.59 of via vanderheyden.miek@skynet.be. (DND)