Natuurlijk zwanger na kankertherapie: eerder uitzonderlijk 07 januari 2019

Een kankerbehandeling heeft bijna altijd invloed op de vruchtbaarheid van een vrouw. Dat zeggen experts, verbonden aan het team Oncofertiliteit van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) aan het UZ Brussel. Chemotherapie zorgt er nagenoeg altijd voor dat de cyclus stopt en de menstruatie uitblijft. Bij sommige vrouwen herstelt de vruchtbaarheid zich na een tijdje. "Of dat gebeurt, hangt onder meer af van de duurtijd van de behandeling, de toegediende doses, het soort chemo en de locatie van de bestraling", stelt het CRG. Ook leeftijd is een belangrijke factor. Bij een vrouw van 30 bestaat de kans dat ze na een tijd - soms pas na jaren - weer begint te menstrueren. Een vrouw van 40 is meestal blijvend onvruchtbaar. Dat ex-kankerpatiëntes nog op natuurlijke wijze zwanger worden, is eerder uitzonderlijk. Meestal hebben ze medische hulp nodig. Experts raden aan om vóór de kankertherapie advies in te winnen en eicellen te laten invriezen.

