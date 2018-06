Natuur wil geboorten in de vroege uurtjes 16 juni 2018

00u00 0

Als je de natuur laat doen, worden de meeste kinderen geboren tussen één uur 's nachts en zeven uur 's morgens. Een vaststelling die al talloze keren in ziekenhuizen werd gedaan, en nu bevestigd wordt door Argentijnse onderzoekers. Het team schrijft in het vakblad American Journal of Physical Anthropology dat het dit heeft vastgesteld bij de Wichí en Toba/Qom, natuurvolkeren uit Noord-Argentinië. De neiging om in het tweede deel van de nacht of 's morgens vroeg te bevallen, ligt dus niet aan de moderne levensstijl. De wetenschappers vermoeden dat de neiging ontstond bij onze verre voorouders. Als jager-verzamelaars was het niet zo handig om overdag te bevallen, omdat een groot deel van de groep het kamp verlaten had om eten te zoeken en te jagen. 's Nacht en 's morgens vroeg was er veel meer kans dat er helpende handen waren voor de bevalling, of om moeder en baby op hun kwetsbaarste moment te beschermen tegen vijanden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN