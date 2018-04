Naturisten lanceren eigen Airbnb 13 april 2018

Wie in een vakantiewoning graag in zijn blootje rondloopt, kan dat nu ongegeneerd dankzij de nudistenversie van Airbnb. NaturistBnB werd zeven weken geleden opgericht door het Finse koppel Petri en Minna Karjalainen. De twee veertigers verhuren al twee jaar lang een kamer in hun huis in Helsinki via Airbnb, maar merkten dat potentiële reizigers afknapten op hun voorkeur voor naturisme. Daarom lanceerden ze NaturistBnB, waarop nu al 68 hosts van over de hele wereld hun woonst verhuren. Koen Meulemans van de Federatie van het Belgisch Naturisme reageert enthousiast en verwacht dat ook Belgen hun weg naar het platform zullen vinden. Volgens Meulemans wint naturisme aan populariteit en ziet de federatie het ledenaantal jaarlijks stijgen.

