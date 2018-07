Naturisme viert hoogtij op Twitter 18 juli 2018

Naturisme zit in de lift en is aan een verjongingskuur bezig, dankzij... Twitter. Foto's delen op andere sociale media blijft voor naturisten onmogelijk, maar het blauwe vogeltje toont zich tolerant tegenover een streepje bloot. Volgens nieuwssite The Atlantic herbergt Twitter een "bloeiende gemeenschap van naturisten". Beelden van naakte strandgangers en tuiniers worden er aan de lopende band geliket, artikels over naturisme vinden geretweet. "Vergeleken met drie jaar geleden is de gemeenschap op Twitter niet alleen gegroeid, maar ook zelfverzekerder en positiever geworden", getuigt een 36-jarige Britse naturist met de gebruikersnaam @nudeweatherman. Eerder richtten naaktlopers al Skinbook op, een alternatief voor Facebook, maar dat bleef een kleinschalig initiatief.

