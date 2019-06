Exclusief voor abonnees Nationale titels voor De Koddaert en Blauwe Reiger 26 juni 2019

TC De Koddaert is voor het tweede jaar op rij nationaal interclubkampioen geworden in eerste nationale van de vrouwen 25. TC De Koddaert versloeg vorig weekend Wezemael met 6-0-cijfers, zodat Magali Van Landegem, Gally De Wael, Eveline Van Hyfte, Jolien Gadeyne de laatste speeldag niet meer moeten afwachten om hun titel te vieren. De laatste verplaatsing naar Tessenderlo wordt louter als een galaslotwedstrijd bekeken want de vrouwen 25 zijn dankzij een acht op acht al zeker van die nationale titel.

