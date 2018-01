Nationale Terugstuurdagen: 50.000 pakjes retour 00u00 0

Op 26 december en 2 januari heeft bpost een recordaantal teruggestuurde pakjes behandeld: telkens liefst 25.000 stuks. Dat zijn er 65% meer dan op een gemiddelde dag. In de VS kennen ze het fenomeen al langer: daar noemen ze het National Return Day. Koeriersbedrijf UPS moest op 3 januari liefst 1,4 miljoen pakjes retourneren naar de verkoper. "Ook in België is het terugsturen van pakjes stilaan een nationale sport geworden. Zeven op de tien klanten doen het", klinkt het bij handelsfederatie Comeos, die waarschuwt voor de negatieve effecten. "Niet alleen voor de handelaar - die er extra kosten door heeft - maar ook voor het milieu. Vijf op de honderd klanten kopen zelfs online zonder dat ze de intentie hebben het artikel te houden." (YDS)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee