Nationale Loterij ontdekt elke maand fraude 07 september 2018

00u00 0

De Nationale Loterij heeft in 2017 twaalf gevallen van fraude blootgelegd. In 2016 waren dat er zeven. De Loterij heeft een eigen antifraudecel met forensische analisten, zegt woordvoerster Caroline Vangoidsenhoven. "En we hanteren een nultolerantie", luidt het. Zo gaat de organisatie er prat op elk jaar meer dan 2.100 verkooppunten te controleren. Op die manier wordt ieder verkooppunt om de drie jaar onder de loep genomen. Als een winkel op fraude betrapt wordt, mag het geen producten van de Loterij meer verdelen. En voor elk geval wordt ook een klacht ingediend bij het parket. "De bescherming van de speler is voor ons van kapitaal belang."