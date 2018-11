Nationale Loterij gaat zelf biljetten verkopen in 8 'Lottery Centers' 15 november 2018

De Nationale Loterij opent volgend jaar verspreid over het land acht zogenaamde 'Lottery Centers'. De eerste vestigingen zijn voor Gent, Antwerpen en Luik. Spelers zullen er loterijproducten kunnen kopen, maar dat is volgens het staatsbedrijf niet de hoofdbedoeling. "Ze kunnen er ook vragen stellen en bijvoorbeeld onze goede doelen leren kennen, of een subsidieaanvraag doen", zegt woordvoerder Caroline Vangoidsenhoven. Winnaars zullen er in bepaalde gevallen ook hun winst kunnen ophalen. Maar er zullen dus wel degelijk ook loterijproducten worden verkocht: krasloten en trekkingsspelen, maar geen sportweddenschappen. De loterij gaat er ook nieuwe producten testen. "Zo kunnen we nagaan of het wel de moeite loont om ze te verspreiden over de verkooppunten." (SPK)

