Nationale Bank verwacht krimp van 16% 10 juni 2020

00u00 0

De Nationale Bank verwacht dat de Belgische economie van begin april tot eind juni 16% minder inkomsten genereert dan in dezelfde periode van 2019. In het eerste kwartaal, dat nog maar voor een klein deel besmet was door corona, was er al een achteruitgang van zowat 3,6%.

De bevolking consumeerde in de volle coronacrisis fors minder omdat de mogelijkheden daarvoor werden ingeperkt.

