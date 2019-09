Exclusief voor abonnees Nationale Bank verwacht groei van 0,2% 19 september 2019

De Nationale Bank verwacht dat de Belgische economie in het derde kwartaal met 0,2% groeit. De particuliere consumptie is voldoende sterk om de negatieve impact van lagere bedrijfsinvesteringen en de lagere netto-uitvoer te compenseren. Ook in het tweede kwartaal nam de economische bedrijvigheid in ons land al met 0,2% toe.

Van een recessie is dus nog geen sprake. Die is er pas als de economie twee kwartalen naeen krimpt.

