Nationale Bank: "Bouwleningen zijn te goedkoop" 02 juni 2018

00u00 0

De kans bestaat dat de banken hun leningen binnenkort weer wat duurder zullen maken. De gouverneur van de Nationale Bank heeft hen namelijk op de vingers getikt: ze rekenen soms te lage tarieven aan en gaan akkoord met te lange looptijden, terwijl Belgische gezinnen zich steeds dieper in de schulden werken voor hun droomhuis. Dat baart de Nationale Bank zorgen. Daarom moeten de banken extra geld opzij zetten, om zich in te dekken voor het geval er een correctie komt op de vastgoedmarkt - 1,5 miljard euro in totaal. "Bij sommige banken zal zich dat misschien vertalen in een hoger tarief", verwacht de gouverneur. (HG)