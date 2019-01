Nathalie Meskens in de wolken als omroepster 29 januari 2019

Alsof ze nooit iets anders gedaan had, loodste Nathalie Meskens de VTM-kijker gisteren door zijn tv-avond. Als gelegenheidsomroepster voor het dertigjarig bestaan van de zender trad ze in de voetsporen van onder anderen Lynn Wesenbeek, Daisy Van Cauwenbergh en Tess Goossens. Die laatste deed in januari 2008, elf jaar geleden dus, als laatste het licht uit in wat bij VTM 'het omroepershokje' werd genoemd. Geen hokje voor Meskens gisteravond, wel een ruim decor met veel greenkey, waarop technici de blauwe VTM-lucht met wolken van weleer toverden. "Het ging behoorlijk vlot, ja", knipoogt Meskens als de klus al na een kwartiertje geklaard is. "Echt veel werk was het niet. Ook al omdat ik de teksten nu netjes aangeleverd kreeg. Vroeger moesten de omroepsters die zelf schrijven." Vanavond neemt een ander VTM-gezicht Nathalies. plaats in. Morgen is een man aan de beurt. (MC)

