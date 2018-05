Natalia viert jubileum in Lotto Arena 12 mei 2018

Het is vijftien jaar geleden dat ze wereldberoemd in Vlaanderen werd dankzij haar deelname aan 'Idool'. Reden genoeg voor een feestje, vindt Natalia. En dus viert ze haar jubileum op 2 november in de Antwerpse Lotto Arena. Onder de noemer 'The Crystal Concert' zal ze de grootste hits uit haar oeuvre brengen. In 2003 zong de toen 22-jarige Kempense het nummer 'Joyful Joyful' uit de film 'Sister Act 2' voor de 'Idool'-jury. Die bestond uit Jan Leyers, Nina De Man, Jean Blaute en Bart Brusseleers. Natalia schopte het tot de finale, maar verloor uiteindelijk nipt van rocker Peter Evrard. En toch veroverde de souldiva heel Vlaanderen en stond ze in de vijftien jaar die erop volgden liefst twintig keer in het Sportpaleis, vergezeld van onder meer The Pointer Sisters en Anastacia. Tickets voor haar jubileumconcert zijn te koop vanaf woensdag 16 mei via www.lotto-arena.be of www.teleticketservice.com. (DBJ)

