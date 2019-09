Exclusief voor abonnees NATALIA "Klein mirakeltje, gemaakt op vakantie" ZOVEEL BABYGELUK IN ÉÉN KRANT 14 september 2019

Natalia wordt volgend jaar, op haar 39ste, mama van haar eerste kindje. Dat maakte ze samen met haar vriend Frederik Binst bekend op Instagram. "We zijn de architecten van ons klein mirakeltje", aldus de papa in spe. Dat is "gemaakt op vakantie", zo verklapt hij ook. De baby wordt verwacht in maart.

