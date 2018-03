Natalia en William Boeva worden vechtersbazen 07 maart 2018

Gastvrouw Nathalie Meskens heeft vanavond twee vechtersbazen uitgenodigd in 'Beste kijkers'. William Boeva en Natalia gaan niet alleen verbaal de strijd aan, maar gaan ook met elkaar op de vuist in een boksarena. Voor de zangeres is dat bekend terrein, want zij verdedigt binnenkort haar eer in 'Boxing Stars'. Natalia zit in het team van Tine Embrechts, terwijl Boeva Sven De Ridder vergezelt. Wat zit er verder nog in het VTM-programma? Veel nonsens, want dat krijg je als je de tekst van Natalia's 'I've only begun to fight' in Google Translate stopt. Het panel zoekt ook antwoorden op prangende tv-vragen zoals: wat verzon een Nederlandse man zodat auto's niet meer door zijn straat vlammen? En wat staat er op de buik van een Brit zodat iedereen hem wil aaien? (HL)

