Natalia dient klacht in na 'fake news' 27 februari 2019

Zangeres en VTM-gezicht Natalia dient een klacht in omdat er op internet leugens over haar verspreid worden. 'Natalia heeft gebroken met management om schoonheidsbedrijf te kunnen behouden', luidt de laatste roddel - waar voor alle duidelijkheid niets van aan is. "Het loopt de spuigaten uit. Ik laat het hier niet bij", schrijft de Kempense op Instagram. Ook andere bekende Vlamingen werden recent het slachtoffer van haast identieke verzinsels. Zo werd op een Poolse Facebook-pagina beweerd dat An Lemmens door VTM ontslagen was omdat ze enkel nog haar eigen schoonheidsproducten wilde gebruiken. Evi Hanssen zou dan weer aan de deur gezet zijn door de Nederlandse zender NPO 1 vanwege een eigen verzorgingslijn. Achter de berichten zit een malafide organisatie die de BV's misbruikt om onschuldige fans op te lichten.

