Nasri opnieuw op training na ziekte 16 juli 2019

00u00 0

De hoofdpijn is verdwenen. Gelukkig maar, gezien die opwarming, waarbij hij de bal over en weer kopte met Vincent Kompany. Nadat Samir Nasri ziek had moeten afhaken voor de fandag tekende hij gisteren opnieuw present op training bij Anderlecht. Nasri kampt nog met een conditionele achterstand, maar wil die zo snel mogelijk wegwerken. Mogelijk maakt hij morgen tegen OFI Kreta achter gesloten deuren zijn eerste minuten. Ook tester Sidney Sam was erbij op Neerpede, hij onderhandelt met de clubleiding over een contract van één seizoen. (PJC)

