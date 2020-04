Exclusief voor abonnees Nasri laat niks van zich horen 20 april 2020

00u00 0

Anderlecht rekent niet meer op Samir Nasri (32). De Franse 'ster' was te vaak geblesseerd en bracht sportief nauwelijks een meerwaarde, dus zal RSCA de optie in zijn aflopende contract niet lichten. Nasri stuurde de voorbije weken ook geen resultaten van zijn individuele trainingen door. Anderlecht tilt daar niet zwaar aan, want aangezien Nasri sinds oktober officieel out is, recupereert de club naar verluidt het grootste deel van zijn loon via de verzekering. Volgens Franse bronnen verdient Nasri meer dan anderhalf miljoen euro bruto per jaar in België, wat niet in verhouding staat met zijn... ene doelpunt in de competitie. In de entourage van de aanvallende middenvelder en bij Anderlecht was niemand bereikbaar voor commentaar. (PJC)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen