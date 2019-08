Exclusief voor abonnees Nasri geïrriteerd "Schrijf maar dat het mijn schuld is" 19 augustus 2019

00u00 0

Een opmerking die in het verkeerde keelgat schoot. "Een gebrek aan vertrouwen", leidde volgens Samir Nasri, nog lang niet de oude, tot de nederlaag tegen KVK. Maar is het dan net niet aan de ervaren spelers als hij om de rest op sleeptouw te nemen, vroegen we? "Schrijf maar dat het mijn schuld is", reageerde de 32-jarige Fransman gepikeerd, waarna hij meteen naar de bus stapte. Voordien was hij aimabeler: "De competitie is een marathon en geen sprint", klonk het toen. "Maar het zou leuk zijn, mochten we eindelijk eens die zege binnenhalen. Op die manier zouden we ook tijd winnen." Over zijn eerste goal voor Anderlecht (zijn eerste sinds september 2017 in competitie) was Nasri kort. "Ze levert niks op, dus... Ik kan er niet zo tevreden mee zijn als ik gehoopt had." (PJC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis