Nasdaq verhoogt bod op beurs van Oslo 05 maart 2019

De strijd om de beurs van Oslo is nog niet beslecht. De Amerikaanse beurs Nasdaq verhoogt haar bod met 3,9% tot 158 kronen per aandeel en evenaart op die manier het bod van rivaal Euronext, de uitbater van onder meer de beurs van Brussel en Amsterdam. Tegelijk wil Nasdaq zijn bod al gestand doen als het minstens twee derde van de aandelen in bezit heeft. Eerder stelde Nasdaq nog 90% als aanvaardingsdrempel. Daarmee lijkt Nasdaq aan te geven dat de Noorse beursuitbater gerust op de beurstabellen mag blijven noteren, zolang de controle niet in handen valt van Euronext. Die laatste beweert nog altijd de steun te hebben van iets meer dan 50% van de aandeelhouders. Nasdaq geniet de steun van investeerders die 35% van de aandelen aanhouden én van de raad van bestuur van de beurs. Het bod van Euronext loopt tot 11 maart, dat van Nasdaq tot 29 maart.

