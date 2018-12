NASA wil naar leven boren op maan van Jupiter 19 december 2018

Zit het buitenaardse leven waarnaar we nu al zo lang op zoek zijn misschien verstopt onder de dikke ijslaag op Jupiters maan Europa? Wetenschappers van de NASA vermoeden van wel en ze zijn van plan om het ook te onderzoeken. Ze stellen voor om een nucleaire 'boorrobot' naar de op vijf na grootste maan van ons zonnestelsel te sturen. Vermoed wordt dat zich onder de ijsplaat een oceaan bevindt, en dat zou meteen één van de meest veelbelovende plekken zijn om (sporen van) leven te vinden. Er zijn nog wel heel wat technische euvels. Zo is het nog de vraag hoe de boorrobot ter plekke moet geraken en bestaat het risico dat hij in het water sukkelt zodra hij diep genoeg geboord heeft. De missie is sowieso niet voor morgen. (SPK)

