NASA-sonde landt op asteroïde op weg naar aarde 04 december 2018

Na een reis van twee jaar is de NASA-sonde OSIRIS-REx gisteravond op de asteroïde Bennu geland, om er stalen te verzamelen en die naar de aarde te brengen. Die monsters moeten meer leren over de vroege jaren van ons zonnestelsel. De 2,1 ton wegende OSIRIS-REx moet ook de impact van de zon op de baan van asteroïden, die een gevaar voor de aarde vormen, bestuderen. Bennu geldt als een gevaarlijke asteroïde. Wetenschappers achten het mogelijk dat het ding in de 22ste eeuw met ons zou botsen. Al is die kans slechts 1 op de 2.700, de impact ervan zou ongeveer 80.000 keer krachtiger zijn dan de atoombom op Hiroshima.