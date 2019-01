NASA-sonde bereikt verste ruimteobject ooit 02 januari 2019

De sonde New Horizons van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA heeft het verste object bereikt dat ooit door de mens werd bestudeerd. Het object heet 'Ultima Thule' en zweeft in de Kuipergordel, op meer dan 6 miljard kilometer van ons. Het bevindt zich nog eens 1,6 miljard kilometer verder dan de baan van dwergplaneet Pluto. De sonde vloog op een afstand van ongeveer 3.500 kilometer voorbij het object en schoot normaal gezien in enkele seconden tijd zowat 900 beelden. "Nooit eerder heeft een ruimtetuig een object bestudeerd dat zo veraf gelegen is", zegt missieleider Alan Stern. Wetenschappers hopen dat de observatie van Ultima Thule meer kennis oplevert over hoe het zonnestelsel is ontstaan. (LVB)

