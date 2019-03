Exclusief voor abonnees NASA schrapt ruimtewandeling met vrouwen: maar één pak in maatje medium 27 maart 2019

Het moest een primeur worden in de ruimtevaartgeschiedenis: deze week zou voor het eerst een ruimtewandeling met twee vrouwen plaatsvinden. Maar dat historische moment gaat niet door. De reden? Het ruimtepak. Er is er maar één aan boord van het Internationaal Ruimtestation (ISS) in maatje medium, de rest zijn large en extra large - voor mannen, dus. Vrijdag zouden Anne McClain en Christina Koch nieuwe batterijen installeren op zonnepanelen van het ISS, maar nu zal Koch die klus klaren met haar mannelijke collega Nick Hague. McClain maakte vorige week al een 'space walk' met hem (foto). Nochtans heeft de NASA nog een reservepak in medium aan boord, maar daar is nog 12 uur werk aan voor het gedragen kan worden, luidt het. (AVA)

