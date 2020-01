Exclusief voor abonnees NASA: "Rook zal wereld rondreizen" 15 januari 2020

00u00 0

"De rook van de bosbranden in Australië is al de halve wereld rondgereisd en zal waarschijnlijk een hele cirkel maken." Dat meldt het Amerikaanse ruimtevaartinstituut NASA. De bosbranden teisteren Australië nu al maanden en veroorzaken bijzonder veel rook. Dat heeft volgens de NASA tot gigantische pyrocumulonimbi geleid: onweerswolken die ontstaan boven een warmtebron die as, rook en brandend materiaal opstuwt. Zodra ze afkoelen, gedragen ze zich als 'klassieke' onweerswolken. De pyrocumulonimbi creëren bovendien een doorgang voor de 'gewone' rook, waardoor die 16 kilometer hoog in de stratosfeer terechtkomt en zo de globale atmosfeer beïnvloedt. De rookpluimen die tijdens de jaarwisseling opstegen, hadden amper een week later al de halve aardbol overbrugd.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis