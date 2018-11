NASA: "Binnen 25 jaar reist mens naar Mars" 15 november 2018

Als het van de NASA afhangt, kunnen we in 2043 naar Mars reizen. Het Amerikaanse ruimteagentschap denkt nog 25 jaar nodig te hebben om alles daarvoor in orde te brengen. Nochtans zijn er nog heel wat obstakels. Zo duurt de reis - Mars ligt op 225 miljoen kilometer van de Aarde - negen maanden, wat lichamelijke gevolgen kan hebben voor de ruimtereizigers. "Er is ook nog geen oplossing om astronauten volledig te beschermen tegen kosmische stralen en zonnevlammen", zegt een voormalige astronaut. Maar NASA rekent erop dat er technologieën ontwikkeld zullen worden om alle barrières te overwinnen. NASA heeft in mei al de sonde InSight naar Mars gestuurd, die op 26 november zou moeten arriveren. Doel van de missie is om de interne structuur van de planeet te onderzoeken. In 2020 wil NASA ook een nieuwe rover naar Mars sturen om de leefbaarheid op de planeet te onderzoeken, en om op zoek te gaan naar tekenen van leven uit het verleden.

