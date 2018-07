Naranjo van Genk naar Tenerife 30 juli 2018

Exit José Naranjo (24). De Spaanse aanvaller van Racing Genk trekt naar tweedeklasser Tenerife in zijn thuisland. Hij tekende er een contract van vier seizoenen. Naranjo kwam in januari 2017 naar Genk, maar kon er nooit overtuigen. Vorig seizoen werd hij al verhuurd aan Leganés in de Primera División. (FDZ)