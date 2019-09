Exclusief voor abonnees Napoli - zonder Mertens - wint overtuigend 23 september 2019

00u00 0

Napoli, dat volgende week woensdag in de Champions League op Racing Genk speelt, maakte op de vierde speeldag in de Serie A met 1-4 korte metten met Lecce. Dries Mertens kwam evenwel niet van de bank. Coach Carlo Ancelotti draait er zijn hand niet voor om om te roteren: hij startte met liefst acht andere namen in de basis in vergelijking met de ploeg die vorige week een knappe 2-0-zege afdwong in de CL tegen Liverpool. Op bezoek bij Lecce brak Llorente kort voor het halfuur de ban. Insigne lukte op strafschop nog voor de rust de 0-2, het was tegelijk zijn tachtigste goal voor Napoli. Ruiz en opnieuw Llorente dikten in de tweede helft de score aan, tussendoor had Lecce via Mancuso de eerredder vanop de stip gescoord. In de rangschikking bezet Napoli de derde plaats achter Inter en Juventus. (BF)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Lecce

Napoli

sport

sportdiscipline

voetbal

Llorente