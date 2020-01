Exclusief voor abonnees Napoli zakt verder weg onder Gattuso 20 januari 2020

00u00 0

"Een gênante vertoning", noemde Gennaro Gattuso de nederlaag van Napoli tegen Fiorentina - 0-2 na goals van Chiesa en Vlahovic. Het was het derde verlies op rij voor de Napolitanen, de vierde in vijf wedstrijden sinds het vertrek van Ancelotti en de komst van Gattuso. Ook hij krijgt de ploeg niet op de rail. Napoli speelde opnieuw zonder de nog steeds geblesseerde Dries Mertens. Zijn ploegmaats werden na afloop uitgejouwd door het eigen publiek. De fiere club staat op een lamentabele dertiende plaats in het klassement. Gattuso: "We moeten ons verontschuldigen tegenover het publiek en de hele stad. Het lijkt wel alsof we pas sinds vanmorgen samenspelen. Er was geen eenheid in de groep." (FDZ)