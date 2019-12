Exclusief voor abonnees Napoli-trainer trekt met spelers op... afzondering 03 december 2019

Nieuwe aflevering in de soap bij Napoli. Na het nieuwe verlies tegen Bologna (1-2) besloot trainer Carlo Ancelotti om de partij van zaterdag bij Udinese voor te bereiden op... afzondering. Opvallend, want de onrust bij het team van Dries Mertens begon deze maand net met heibel over een afzondering. Voorzitter De Laurentiis dacht begin november het tij te keren door de ploeg, na de 1-1 in de Champions League thuis tegen Salzburg, op afzondering te sturen. Dat was de aanleiding tot een vete tussen spelers en de voorzitter. De excentrieke filmproducent is van plan om alle salarissen met 25 procent te verlagen. Napoli is ondertussen weggezakt naar de 7de plaats in Serie A.

