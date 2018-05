Napoli: Sarri out, Ancelotti in 24 mei 2018

Tenzij Maurizio Sarri hem straks meeneemt naar zijn nieuwe club of iemand zijn transferclausule van 28 miljoen euro ophoest, speelt Dries Mertens het komende seizoen onder Carlo Ancelotti. De Italiaan zou op 1 juni worden voorgesteld als de nieuwe coach van Napoli - een contract van twee jaar is zijn deel. Ancelotti (ex-Juventus, AC Milan, Real Madrid en Bayern München) zal er zo'n 6 miljoen euro per jaar verdienen. Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis bedankte Sarri alvast voor zijn geleverd werk - "Hij bracht vreugde en aanzien". Napoli eindigde de voorbije drie jaar, met bijzonder aantrekkelijk voetbal, twee keer als tweede in de Serie A. Sarri kan intussen rekenen op nadrukkelijke interesse van Zenit Sint-Petersburg, maar staat ook hoog op het verlanglijstje bij Chelsea, om er Antonio Conte op te volgen. Daar waar al meerdere scoutingsverslagen van Mertens liggen. (NP/KTH)

