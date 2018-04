Napoli legt tegen Juve laatste troefkaarten op tafel 21 april 2018

Napels leeft op hoop. 28 jaar na de laatste Scudetto hunkeren de Napolitanen meer dan ooit naar een nieuwe landstitel. Maar dan moeten ze wel voorbij Juventus, makkelijker gezegd dan gedaan. Zondagavond staan de twee titelpretendenten tegenover mekaar in Turijn. Met nog vijf wedstrijden op het programma bedraagt de kloof tussen Juve en Napoli op dit moment vier punten. Dries Mertens en zijn maats leggen dus hun laatste troefkaarten op tafel in het Juventus Stadium: winnen en het titeldebat ligt opnieuw helemaal open, verliezen betekent het einde van de droom. Napoli-coach Maurizio Sarri probeert in elk geval de druk bij Juve te leggen. "Wij zijn mathematisch zeker van de tweede plaats, ons doel is bereikt. Nu kunnen we ons echt amuseren." (KDZ)

