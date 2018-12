Napoli in slot voorbij Atalanta 04 december 2018

In de Italiaanse Serie A houdt Napoli de kloof met leider Juventus op acht punten. De ploeg van Dries Mertens won de laatste wedstrijd van de 14de speeldag met 1-2 op het veld van Atalanta. Napoli moest wel wachten tot de absolute slotfase om zeker te zijn van de overwinning. Arkadiusz Milik - hij was tien minuten voor tijd Mertens komen vervangen - zorgde in minuut 85 voor de verlossing. Fabian Ruiz had Napoli al na twee minuten op voorsprong gebracht, Zapata zorgde kort voor het uur voor de gelijkmaker. Bij Atalanta bleef Timothy Castagne negentig minuten op de bank. (KDZ)