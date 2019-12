Exclusief voor abonnees Napoli: exit Ancelotti, enter Gattuso 12 december 2019

Wat is een palmares in het voetbal waard? Niet veel, als je afgaat op het gemak waarmee Napoli dinsdag zijn trainer Carlo Ancelotti de bons gaf. De 60-jarige Italiaan die 19 belangrijke prijzen won, inclusief drie keer de Champions League, mocht na de 4-0-zege tegen Genk beschikken. In de Serie A kreeg Ancelotti zijn team evenwel niet op de rails: Napoli staat na zeven matchen zonder zege pas zevende in de stand. Plus er was een publiekelijke clash met voorzitter Aurelio De Laurentiis - dan sta je al met één been buiten. Enter Gennaro Gattuso. Hij nam gisteren al de honneurs waar als nieuwe trainer van Dries Mertens en co. Pas 41 jaar, een clubicoon van AC Milan waarmee hij als speler twee keer de Champions League. Maar als trainer heeft hij nog alles te bewijzen. Hij deed al ervaring op bij Sion, Palermo, OFI Kreta, Pisa en AC Milan, maar zijn erelijst is nog altijd maagdelijk blank. Afwachten of hij in Napels voor een kentering kan zorgen. (VH)

