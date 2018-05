Napoli-doelman Reina: banden met maffia 22 mei 2018

De Spaanse doelman Pepe Reina moet zich bij het Italiaanse sporttribunaal verantwoorden voor banden met de maffia. Uit onderzoek van justitie bleek dat de 35-jarige keeper bevriend is met enkele leden van de Camorra, een bekend maffiasyndicaat in Napels. Net als twee oud-spelers van Napoli zou hij toegangskaartjes voor wedstrijden van Napoli hebben verstrekt aan de maffia en onderling auto's hebben verhandeld. Reina hoorde gisteren ook dat hij meegaat naar het WK in Rusland. (DPB)