Napoli biedt Mertens 4 miljoen per jaar

Het succesverhaal van Dries Mertens (32) bij Napoli lijkt nog lang niet ten einde. Volgens Italiaanse bronnen is de club van plan om de aanvaller, wiens huidige overeenkomst afloopt, een nieuw contract aan te bieden. Het zou gaan om een voorstel voor drie seizoenen aan vier miljoen euro plus bonussen. Mertens zit nu al aan hetzelfde basisloon. De entourage van de Rode Duivel weet voorlopig nog van niks, maar is in blijde verwachting van een aanbod. Tot dan jaagt Mertens gewoon verder op records bij Napoli. Dit weekend tegen Hellas Verona krijgt hij een nieuwe kans om het doelpuntentotaal van Diego Maradona (115 goals) te evenaren. (VDVJ/NP)