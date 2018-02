Napelse tienermaffia 24 februari 2018

Ruim tien jaar na zijn verbluffende bestseller 'Gomorra' (vertaald in vijftig talen!) is Roberto

Saviano terug met een al even rauwe roman over het leven in de Napelse buitenwijken. Geen relaas over de lokale cocaïnehandel deze keer, wel over de tienerbendes die gewapend met baseballknuppels en pistolen het territorium van de maffiosi bewaken.

