Napels gaat doordrukken voor Ochoa 06 augustus 2018

In Napels zijn ze er zeker van: Guillermo Ochoa wordt nog deze zomer de nieuwe doelman van de Italiaanse topclub. Zij zijn door de blessure van Alex Meret op zoek naar een vervanger. De verwachting is dat ze de komende weken de forcing gaan voeren om de Mexicaan los te weken bij Standard. Napels zou hem willen huren met aankoopoptie, iets waar Standard niet echt voor te vinden is. Als hij vertrekt, zal het wellicht gaan om een definitieve transfer. Voorlopig zijn de onderhandelingen nog niet gestart - de Rouches rekenen op Ochoa voor de wedstrijden tegen Ajax in de voorronde van Champions League.