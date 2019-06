Exclusief voor abonnees Nantes wil Appiah 14 juni 2019

Een oplossing is in de maak voor Dennis Appiah (27). Meerdere Franse clubs hebben interesse voor de overbodige Anderlecht-rechtsachter, met Nantes als meest concrete optie. Sommige media berichtten gisteren al over een sluitende deal, Appiah zelf ontkende dat: "Dan weten die mensen meer dan ik." Nantes informeerde bij RSCA ook reeds naar Adrien Trebel (28), maar de eerste aanbiedingen zijn ontoereikend. Nog bij paars-wit zit de top niet stil. Er was de voorbije dagen overleg tussen alle departementshoofden en Vincent Kompany in Durbuy. Ook Marc Coucke en Michael Verschueren waren uiteraard aanwezig. (PJC)