Nantes blijft hopen op Trebel 16 augustus 2019

Het zal wellicht tot de laatste dagen/ uren van de transferperiode duren, maar de kans dat Adrien Trebel (28) Anderlecht alsnog verlaat, is reëel. Nantes blijft de belangrijkste kandidaat om de Fransman te huren. Bij de Kanaries volgde Gourcuff vorige week Halihodzic op en de nieuwe trainer hoopt Trebel terug naar La Beaujoire te halen. Probleem blijft het immense jaarsalaris van Trebel - 3 miljoen bruto - waar de middenvelder niets op wil inboeten. Ook de toestand van zijn blessuregevoelige adductoren schrikt sommige geïnteresseerde clubs af. Maar bij Anderlecht maakt men zich sterk dat een oplossing in de maak is. (MJR)