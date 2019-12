Nancy verzwijgt voor haar omgeving dat ze is opgenomen: “Ik zeg soms dat ik word behandeld voor kanker. Het taboe is te groot”

De Krant

Geheimen. We steken ze weg, houden ze stil, bewaken ze met ons leven.

Vandaag: al drie maanden is Nancy opgenomen in een psychiatrische instelling, maar haar omgeving weet van niets.

Liefst zou ze gewoon zeggen: ‘Het gáát nu even niet, ik moet me laten helpen’. In de plaats liegt ze, want niemand zou haar begrijpen. Dat ze op reis is, zegt Nancy. Of zelfs: behandeld wordt voor kanker. “Mensen vinden psychiatrie voor komedianten. Zelfs mijn eigen familie wil er niet van weten.”