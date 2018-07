Nancy Sinatra, jeugdliefde van Frank, sterft op 101 16 juli 2018

Nancy Sinatra Sr. (foto), de eerste vrouw van Frank Sinatra en de moeder van zijn drie kinderen, is op 101-jarige leeftijd overleden. Nancy Barbato was Sinatra's jeugdliefde. Ze trouwden in 1939, maar hun huwelijk strandde in 1952, toen bleek dat de zanger een affaire had met actrice Ava Gardner. Na de scheiding kreeg Nancy de hoede over de drie kinderen, het huis, een Cadillac en een deel van Franks geld. Ze hertrouwde nooit, omdat ze de familienaam Sinatra niet wilde kwijtspelen. "Als je eenmaal het beste hebt gehad...", zei ze daarover tegen vrienden. Frank zelf stierf in 1998 aan een hartaanval. Nancy Jr. - die zelf zangeres werd en hits scoorde als 'These Boots Are Made For Walking' - maakte het overlijden van haar moeder bekend op Twitter, maar vermeldde geen oorzaak. "Mijn moeder stierf vredig op 101 jaar. Ze was een zegen en het licht in mijn leven." (PhG)

