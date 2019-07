Exclusief voor abonnees Namiddag zonniger HET WEER 16 juli 2019

Vandaag is het in de ochtend zwaarbewolkt tot betrokken. Het is overwegend droog, al is een enkel drupje regen niet geheel uit te sluiten. In de loop van de namiddag breekt de bewolking geleidelijk open en krijgen we gaandeweg de zon steeds meer te zien. Uiteindelijk wordt het op het einde van de dag zelfs overal flink zonnig. De maxima liggen rond een landelijk gemiddelde van 22 graden en er staat een zwakke wind uit het noordwesten.

