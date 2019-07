Exclusief voor abonnees Namen1 Standard6 Limbombe debuteert, Oulare scoort er twee 01 juli 2019

Puffen en zweten in Namen - meer dan dertig graden en een loden hitte. Maar Standard won ook zijn tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding makkelijk. Vojvoda opende de score na zes minuten, Oulare (twee keer) en Emond zorgden voor een 0-4-voorsprong op het half uur. De eerredder kwam er via Gerodez. In de tweede helft scoorde ook Cop nog twee keer.

