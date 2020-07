Exclusief voor abonnees NAMEN VIROINVAL € 159.000 11 juli 2020

00u00 0

Deze compleet gerenoveerde chalet dicht bij de Franse grens kan doorgaan als een volwaardige woning en het is zelfs mogelijk om je hier te domiciliëren. Met een grote en een kleine slaapkamer beneden en plaats voor twee bijkomende slaapkamers boven is de chalet ook geschikt als vakantiewoning voor twee gezinnen.

In de leefruimte vloeien de compleet uitgeruste keuken, de eet-, zitkamer en veranda in elkaar over. De badkamer met ligbad en een regendouche, de ruime berging en de dubbele garage zijn bijkomende pluspunten. Er ligt centrale verwarming op aardgas, maar je kan ook stoken met een houtkachel. De chalet staat in een bos op een ruim perceel in een privépark: ideaal dus voor natuurliefhebbers met groene vingers. Tijdens de winter is dit een goede uitvalsbasis om te skiën.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen