Namen verwisseld 24 april 2018

In de reeks 'Geld maakt gelukkig' van afgelopen zaterdag is er een fout geslopen in het onderschrift bij de foto. Op de foto staan Tine Crikemans (33) uit Borgerhout en Fleur Schenk (42) uit Berchem. Tine staat links op de foto en Fleur rechts. Onze excuses voor de verwisseling.