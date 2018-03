Nala en Max zijn populairste hondennamen 23 maart 2018

Hondenbaasjes roepen het liefst op 'Max' en 'Nala', zo blijkt uit de databank van geregistreerde honden in ons land. Max blijft bij de reuen onbedreigd op één staan, maar Luna - in 2016 de populairste bij de teefjes - zakt een plaatsje. In totaal liepen er vorig jaar 2.756.279 geregistreerde honden in ons land rond, een stijging met 161.477 dieren. Iets meer dan de helft werd geregistreerd in Vlaanderen. Vooral chihuaha's bleken vorig jaar populair: daarvan kwamen er 19.802 bij. De bordercollie, de 'canis vulgaris' - bastaardhonden -, de jackrussellterriër en labrador retriever vervolledigen de top vijf van rassen. (LVB)

